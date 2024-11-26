 
الأربعاء 2024-11-27 10:21 ص
 

الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء الثلاثاء

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 11:50 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الثلاثاء، إن استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة والتي وصلت إلى 8 درجات مئوية تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية التي سجلت 3990 م.واط.

اضافة اعلان


وأكد البطاينة قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

الطقس هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع على سعر البندورة والخيار في السوق المركزي

ا

فلسطين 15 شهيدا بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين بغزة

تعبيرية

أخبار محلية الاتحاد الأردني لكرة القدم يُعلن المرشحين النهائيين لعضوية مجلس الإدارة عن أندية الدرجة الأولى

ل

فلسطين الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت طلبات وصولنا لشمال غزة هذا الشهر

تعبيرية

أخبار محلية قطع مؤقت للكهرباء عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل ( أسماء المناطق)

ا

عربي ودولي الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 27-11-2024



 




الأكثر مشاهدة