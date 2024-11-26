الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الثلاثاء، إن استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة والتي وصلت إلى 8 درجات مئوية تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية التي سجلت 3990 م.واط.

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