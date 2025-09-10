الحنيطي: طيارونا بأعلى الجاهزية القتالية لحماية سماء الأردن

وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق مبنى الطيران التشبيهي واستمع إلى إيجاز قدمه قائد السرب الخامس، بين فيه طبيعة وأنظمة عمل الطيران التشبيهي والأجهزة المستخدمة لمحاكاة بيئة الطائرة وقمرة القيادة والطيران، والتي تستخدم لتدريب الطيارين توفيراً للوقت والجهد، كما جال في هنجر طائرة "بيل 505" الذي يعتبر إضافة نوعية لطواقم السلاح بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِّمة على التحليق بالطائرات المروحية.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجاهزية العالية التي يتمتعون بها مرتبات سلاح الجو الملكي، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مواكبة التطورات الحديثة في عالم الطيران بشتى أنواعه، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية حماية لسماء المملكة وحفاظاً على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وفي ذات السياق، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة تخريج دورات تشغيل الطائرات المسيرة/1 والسلامة العامة/2 وتخصص تكنولوجيا صيانة الطائرات/1 لتلاميذ دورتي مرشحي الطيران/54 ودورة مجسري كلية الأمير فيصل الفنية والمعقودتين في كلية الملك الحسين الجوية.
وفي نهاية التخريج الذي حضره ذوي الخريجين، وزّع اللواء الركن الحنيطي الجوائز على مستحقيها.
