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الحنيطي يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
الإثنين، 10-02-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي اليوم الاثنين “اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تحت شعار الإبداع والتحول الرقمي والتعليم الدامج" في فندق القوات المسلحة بحضور رئيس جامعة الحسين التقنية، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وبدأ اليوم العلمي بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم. 

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واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور الى كلمة مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أكد فيها أهمية هذا الحدث في تطوير العملية التعليمية ودور المديرية في دعم الابتكار والتحول الرقمي في التعليم، موضحاً أن مثل هذه الفعاليات تعد خطوة هامة نحو تحديث أساليب التعليم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة، وأن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز جودة التعليم، وضمان وصوله إلى جميع الفئات دون استثناء.


كما وشاهد الحضور "مادة فيلمية" قدمتها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن مشاريع الطلاب المبدعين وإنجازاتهم المختلفة، حيث سلط الضوء على كيفية استخدام الطلاب للتكنولوجيا والإبداع في مشاريعهم الدراسية وتحقيق نتائج متميزة باستخدام أدوات تعليمية حديثة ومتطورة.

 
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