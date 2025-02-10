الحنيطي يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

وبدأ اليوم العلمي بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور الى كلمة مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أكد فيها أهمية هذا الحدث في تطوير العملية التعليمية ودور المديرية في دعم الابتكار والتحول الرقمي في التعليم، موضحاً أن مثل هذه الفعاليات تعد خطوة هامة نحو تحديث أساليب التعليم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة، وأن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز جودة التعليم، وضمان وصوله إلى جميع الفئات دون استثناء.
كما وشاهد الحضور "مادة فيلمية" قدمتها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن مشاريع الطلاب المبدعين وإنجازاتهم المختلفة، حيث سلط الضوء على كيفية استخدام الطلاب للتكنولوجيا والإبداع في مشاريعهم الدراسية وتحقيق نتائج متميزة باستخدام أدوات تعليمية حديثة ومتطورة.
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