الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمتقاعدين العسكريين، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً التزام القيادة العامة بتنفيذ توجيهات ورؤى جلالة القائد الأعلى المستمرة في الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة، تقديراً لخدمتهم المخلصة باعتبارهم الرديف والسند القوي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، وصون منجزاته.
واستمع الوفد الضيف إلى عرض شامل عن التحديثات والتطورات التي شهدتها القوات المسلحة في مختلف المجالات الدفاعية والتنموية والإنسانية، كما تم استعراض أبرز الإنجازات التي نفذتها خلال العام الحالي.
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