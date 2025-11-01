السبت 2025-11-01 07:42 م
 

الحنيطي يلتقي عدداً من القادة العسكريين على هامش "حوار المنامة 2025"

الحنيطي يلتقي عدداً من القادة العسكريين على هامش "حوار المنامة 2025"
الحنيطي يلتقي عدداً من القادة العسكريين على هامش "حوار المنامة 2025"
 
السبت، 01-11-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، على هامش أعمال حوار المنامة 2025، عددا من كبار القادة العسكريين والمسؤولين الدفاعيين المشاركين في المنتدى، بينهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، وقائد الجيش اللبناني، إضافة إلى رئيس أركان الدفاع البريطاني.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتبادل الخبرات العسكرية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

أخبار محلية آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين

النائب الدكتور أيمن البدادوة

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي

اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

أخبار محلية اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد



 
 





الأكثر مشاهدة