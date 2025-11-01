الحنيطي يلتقي عدداً من القادة العسكريين على هامش "حوار المنامة 2025"

وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتبادل الخبرات العسكرية.
