الحنيطي يلتقي عدداً من القادة العسكريين على هامش "حوار المنامة 2025"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، على هامش أعمال حوار المنامة 2025، عددا من كبار القادة العسكريين والمسؤولين الدفاعيين المشاركين في المنتدى، بينهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، وقائد الجيش اللبناني، إضافة إلى رئيس أركان الدفاع البريطاني.

