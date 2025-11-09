السفير الصيني يؤكد أهمية الدور الأردني في تحقيق السلام بالمنطقة

الوكيل الإخباري- أكد السفير الصيني لدى المملكة، قوه وي، أهمية الدور التاريخي للأردن وقيادته في إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس يشكل ضمانة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

اضافة اعلان



وشدد السفير الصيني في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، على أهمية التشارك والمواءمة بين مشروعي التحديث في الأردن والصين، باعتباره الموضوع الأبرز للعلاقات الثنائية في العصر الجديد، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الصينية-الأردنية.



وأعرب عن استعداد بكين لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري مع الأردن ضمن مبادرة الحزام والطريق، فضلا عن استكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمياه، والاقتصاد الرقمي، وزيادة التبادل الثقافي والإنساني، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين ويرتقي بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات جديدة.



وقال إن الصين تدخل مرحلة حاسمة لتمتين الأسس وتعزيز الجهود من أجل تحقيق هدف التحديث الاشتراكي بحلول 2035، مبينا أن الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترسم الخطوط العامة والاستراتيجية لتنمية الصين في السنوات الخمس المقبلة، مع الحفاظ على الاستقرار واليقين الذي يحتاجه العالم.



وأضاف أن الصين ستعمل خلال الفترة المقبلة على بناء منظومة صناعية حديثة وتقوية أساس الاقتصاد الحقيقي كمهمة استراتيجية، مع الاعتماد على الذات وتعزيزه في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز القطاعات الناشئة والمستقبلية، ودفع التنمية والاندماج بين قطاعات التصنيع الحديث والخدمة الحديثة والزراعة الحديثة، وبناء نظام حديث للبنية التحتية، فضلا عن تحسين معيشة الشعب وتحفيز الاستهلاك، وتعزيز الاستثمار في الأصول المادية وفي الإنسان في آن واحد، وتوسيع الاستثمار الفعال، بما يبني سوقا داخليا قويا وهيكلا تنمويا جديدا.



وأكد التزام الصين بالانفتاح على الخارج بمستوى عال لن يتغير، حيث أصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسا لأكثر من 150 دولة ومنطقة، وحجم التجارة بالبضائع يحتل المرتبة الأولى عالميا لسنوات عديدة، كما أن الاستثمارات الأجنبية في الصين والاستثمارات الصينية في الخارج تتصدر العالم.



وأشار إلى إصلاحات في نظام التجارة والاستثمار ورفع جميع قيود دخول الاستثمار الأجنبي إلى الصناعة الصينية، مع منح صفر رسوم تعريفية لكافة المنتجات المصدرة من الدول الأقل نموا والتي لها علاقات دبلوماسية مع الصين.



ولفت السفير الصيني إلى تأسيس ميناء هينان للتجارة الحرة و22 منطقة مختلفة للتجارة الحرة، فيما سيتم توسيع الانفتاح الذاتي والتنمية الابتكارية للتجارة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وبناء "الحزام والطريق" بجودة عالية خلال الخطة الخماسية الجديدة.