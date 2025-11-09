الأحد 2025-11-09 01:59 م
 

تعطل نظام حكيم في جميع المراكز الصحية بعمان ومخاطبة لوزير الصحة - وثيقة

وزارة الصحة
 
الأحد، 09-11-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  كشف كتاب رسمي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري تعطل نظام حكيم في معظم المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة العاصمة منذ صباح اليوم الاحد .

واكد الكتاب انه لم يتم اصلاح النظام لغاية لحظة كتابة الخبر ، مشيراً ان هذه الاعطال تتكرر وبشكل يومي .
واشار الكتاب الى وجود بطء شديد في حال عمل النظام في جميع المراكز الصحية بالمملكة .

وتم الايعاز - وفق الكتاب- الى من يلزم بمخاطبة شركة الحوسبة الصحية حكيم وحل المشاكل بشكل جذري وذلك لتنظيم سير العمل في المراكز الصحية وخدمة المراجعين بشكل افضل .

 


