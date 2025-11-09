تعطل نظام حكيم في جميع المراكز الصحية بعمان ومخاطبة لوزير الصحة - وثيقة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف كتاب رسمي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري تعطل نظام حكيم في معظم المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة العاصمة منذ صباح اليوم الاحد .

واكد الكتاب انه لم يتم اصلاح النظام لغاية لحظة كتابة الخبر ، مشيراً ان هذه الاعطال تتكرر وبشكل يومي .

واشار الكتاب الى وجود بطء شديد في حال عمل النظام في جميع المراكز الصحية بالمملكة .



وتم الايعاز - وفق الكتاب- الى من يلزم بمخاطبة شركة الحوسبة الصحية حكيم وحل المشاكل بشكل جذري وذلك لتنظيم سير العمل في المراكز الصحية وخدمة المراجعين بشكل افضل .