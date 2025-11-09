الأحد 2025-11-09 01:58 م
 

"حكيم" يرد على وزارة الصحة : "كلام غير دقيق" ..!

الأحد، 09-11-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -     اكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية "حكيم" عمر عايش حدوث تعطل بسيط للنظام اليوم الاحد ، مستدركاً انه عاد للعمل بشكل طبيعي حالياً  في جميع المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة العاصمة .

واشار عايش في تصريح لموقع الوكيل الاخباري الى التوسع الكبير في النظام حالياً ، مؤكداً ان الحديث عن بطء او انقطاع بسيط احياناً بالنظام يعود الى العمل على مدار الساعة للتوسع في عمله وتطويره .

 

واكد عايش ان نظام حكيم يتوسع بشدة ، وانه يتم العمل على تطويره ، واي خلل يتم اكتشافه يتم العمل عليه مباشرة وحله .

 

ولفت ان نظام حكيم يعمل على 8 انظمة و 700 سيرفر ، وهذا الامر يتطلب جهد ونشاط  من قبل فريق حكيم ، الذي حقق خلال السنتين الماضيتين انجازاً وتوسعاً يتجاوز 13 سنة من العمل على النظام .

 

وتعليقاُ على كتاب من وزارة الصحة يشير  ان النظام يعمل في بطء في محافظات المملكة ، اجاب عايش ان هذا الكلام " غير  دقيق" ، مشدداً على التوسع الكبير للنظام حيث يتم علاج اي  خلل او خطأ بشكل مباشر ،وذلك لتحقيق اكبر نجاح في النظام لخدمة جميع المرافق الصحية بالمملكة مستقبلاً . 

 

  وفي وقت سابق كشف كتاب رسمي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري تعطل نظام حكيم في معظم المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظ العاصمة منذ صباح اليوم الاحد  ،مشيراً ان هذه الاعطال تتكرر وبشكل يومي ، مؤكداً على وجود بطء شديد في حال عمل النظام في جميع المراكز الصحية بالمملكة .

 


 
 
