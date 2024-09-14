 
السبت 2024-09-14 10:01 م
 
 

الخارجية تصدر بياناً بشأن المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
السبت، 14-09-2024 07:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة. اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا  في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معرباً عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

خاص بالوكيل ما مصير النائب الذي يصدر بحقه قرار قطعي بالحبس ؟

رئيس الوزراء بشر الخصاونة

خاص بالوكيل انباء عن استقالة الحكومة

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة شاب بصعقة كهربائية في عمّان

غزة

فلسطين حكومة غزة : مقبلون على كارثة قبيل دخول الشتاء

جانب من الدمار في غزة | من المصدر

فلسطين حكومة غزة: 74% من خيام مليوني نازح في القطاع غير صالحة

سرايا القدس

فلسطين تفجير آلية عسكرية صهيونية في جنين

حزب الله اللبناني

عربي ودولي حزب الله : لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية تصدر بياناً بشأن المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا



 


الأكثر مشاهدة