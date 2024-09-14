الخارجية تصدر بياناً بشأن المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معرباً عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.
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