أوربان قد لا يحضر القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا في لواندا

وتشير مشاركة الرئيس الهنغاري في قمة لواندا إلى أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لن يشارك فيها، وبالتالي فهو، على الأرجح لن يشارك في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في ذات اليوم في العاصمة الأنغولية لواندا.
وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لحضور القمة الطارئة لمناقشة خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع الأوكراني.
ولا يزال استفسار مراسل وكالة "تاس" الموجه إلى مكتب أوربان حول مشاركته في القمة في أنغولا بانتظار الرد عليه.
وتجذب احتمالية حضور أوربان للقمة الطارئة للاتحاد الأوروبي اهتماما متزايدا نظرا للموقف الخاص لهنغاريا داخل التكتل. حيث دعمت الحكومة الهنغارية دون تحفظ خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وحثت دول أوروبا الغربية وكييف على الموافقة على هذه الوثيقة.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني
-
ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا
-
السودان .. تَقَلُّصُ المساحاتِ المزروعةِ وانهيارٌ حادٌّ في القطاع بسبب الحرب
-
رئيس البرازيل السابق: "هوس بسبب أدوية" دفعني للعبث بسواري الإلكتروني
-
وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أثبتت فشلها
-
حزب الله ينعى الطبطبائي
-
بنغلاديش تطالب الهند مجدداً بتسليم الشيخة حسينة بعد الحكم بإعدامها
-
"أكسيوس": واشنطن وكييف تقتربان من اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا