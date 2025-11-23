الإثنين 2025-11-24 03:22 ص
 

أوربان قد لا يحضر القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا في لواندا

أرشيفية
 
الأحد، 23-11-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري- سيشارك رئيس هنغاريا تاماش شويوك في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقرر عقدها غدا الاثنين في لواندا. وفقا لما ذكرته خدمة الصحافة الرئاسية الهنغارية.

وتشير مشاركة الرئيس الهنغاري في قمة لواندا إلى أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لن يشارك فيها، وبالتالي فهو، على الأرجح لن يشارك في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في ذات اليوم في العاصمة الأنغولية لواندا.

وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لحضور القمة الطارئة لمناقشة خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع الأوكراني.

ولا يزال استفسار مراسل وكالة "تاس" الموجه إلى مكتب أوربان حول مشاركته في القمة في أنغولا بانتظار الرد عليه.


وتجذب احتمالية حضور أوربان للقمة الطارئة للاتحاد الأوروبي اهتماما متزايدا نظرا للموقف الخاص لهنغاريا داخل التكتل. حيث دعمت الحكومة الهنغارية دون تحفظ خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وحثت دول أوروبا الغربية وكييف على الموافقة على هذه الوثيقة.

 

RT

 
 
