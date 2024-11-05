الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرتها الفلبينية

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الفلبينية، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ماجد القطارنة، ونائب وزير الخارجية في جمهورية الفلبين السفيرة تيريزا لازارو.

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