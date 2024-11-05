 
الثلاثاء 2024-11-05 07:30 م
 

الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرتها الفلبينية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 05-11-2024 06:28 م

الوكيل الإخباري-    عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الفلبينية، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ماجد القطارنة، ونائب وزير الخارجية في جمهورية الفلبين السفيرة تيريزا لازارو.

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وتناولت المشاورات التي عقدت في عمان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحية والسياحية والتعليمية.

 
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