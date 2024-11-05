الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرتها الفلبينية

وتناولت المشاورات التي عقدت في عمان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحية والسياحية والتعليمية.
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