الخارجية تهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ94

وتحتفي السعودية الشقيقة قيادةً وشعبًا اليوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024م، باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.
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