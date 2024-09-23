الخارجية تهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ94

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الوكيل الإخباري- هنأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94. اضافة اعلان





وتحتفي السعودية الشقيقة قيادةً وشعبًا اليوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024م، باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.