الخارجية : لا زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين النعيمات والعودات

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة انه ما زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين الأردنيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسين النعيمات ومصلح العودات .

اضافة اعلان



وأضاف القضاة بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه فور استلامهما ودخولهما الأراضي الأردنية سيتم الإعلان عن ذلك .