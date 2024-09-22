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الخارجية : لا زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين النعيمات والعودات

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأحد، 22-09-2024 09:37 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة انه ما زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين الأردنيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسين النعيمات ومصلح العودات .

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وأضاف القضاة بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه فور استلامهما ودخولهما الأراضي الأردنية سيتم الإعلان عن ذلك .


يشار الى ان النعيمات والعودات تم احتجازهما جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي .

 
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