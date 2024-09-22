الخارجية : لا زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين النعيمات والعودات

وأضاف القضاة بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه فور استلامهما ودخولهما الأراضي الأردنية سيتم الإعلان عن ذلك .
يشار الى ان النعيمات والعودات تم احتجازهما جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي .
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