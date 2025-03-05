الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية

وثمن مدير عام الخدمات الطبية الملكية دعم هذا المشروع الذي يحسن من القدرة على تقديم خدمات صحية متقدمة خصوصاً للأطفال، إضافةً إلى مساهمته في توفير أحدث المعدات الطبية التي ستؤثر بشكل إيجابي على نوعية خدمات التشخيص والعلاج، مؤكداً أن مثل هذا النوع من المشاريع يحقق تماسكاً للجهود وفتح آفاق للتعاون المستقبلي وتنفيذ مزيد من المشاريع المقترحة، وأن الخدمات الطبية الملكية ستبقى ملتزمة بدورها الوطني والإنساني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال السفير الياباني: "إن هذا المشروع يساهم في تعزيز منشآت الخدمات الطبية الملكية، نظراً للدور الكبير الذي تقوم بها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المملكة، إضافةً إلى دورها في دعم جهود استجابة الأردن الأوسع في المنطقة"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي تم خلاله بحث الجهود المشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتسهيل مهمة تنفيذ المشروع.
من جانبه قال ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: " إن هذا النوع من المشاريع يساهم في التشخيص والعلاج المبكر للأطفال الأكثر حاجة، وإننا نفخر بهذه الشراكة مع الحكومة اليابانية في دعم الخدمات الطبية الملكية، حيث نشهد إنجازاً مهماً وناجحاً تم تنفيذه".
يشار إلى أن هذا المشروع تم تمويله بأكثر من مليون ونصف دولار أمريكي، اشتمل على جهاز تصوير مقطعي متخصص لتشخيص الحالات الصحية للأطفال، وأجهزة اخرى لثلاثة مستشفيات تابعة للخدمات الطبية الملكية، تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية خصوصاً الأطفال.
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