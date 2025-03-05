 
الأربعاء 2025-03-05 04:49 م
 

الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الأربعاء، 05-03-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الأربعاء، بتسلم مشروع القدرات التشغيلية لعام 2024، والذي تم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بتمويل من الحكومة اليابانية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، والسفير الياباني في عمّان هيديكي اساري، وممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان محمد عثمان أكرم.

اضافة اعلان


وثمن مدير عام الخدمات الطبية الملكية دعم هذا المشروع الذي يحسن من القدرة على تقديم خدمات صحية متقدمة خصوصاً للأطفال، إضافةً إلى مساهمته في توفير أحدث المعدات الطبية التي ستؤثر بشكل إيجابي على نوعية خدمات التشخيص والعلاج، مؤكداً أن مثل هذا النوع من المشاريع يحقق تماسكاً للجهود وفتح آفاق للتعاون المستقبلي وتنفيذ مزيد من المشاريع المقترحة، وأن الخدمات الطبية الملكية ستبقى ملتزمة بدورها الوطني والإنساني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
 وقال السفير الياباني: "إن هذا المشروع يساهم في تعزيز منشآت الخدمات الطبية الملكية، نظراً للدور الكبير الذي تقوم بها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المملكة، إضافةً إلى دورها في دعم جهود استجابة الأردن الأوسع في المنطقة"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي تم خلاله بحث الجهود المشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتسهيل مهمة تنفيذ المشروع.


من جانبه قال ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: " إن هذا النوع من المشاريع يساهم في التشخيص والعلاج المبكر للأطفال الأكثر حاجة، وإننا نفخر بهذه الشراكة مع الحكومة اليابانية في دعم الخدمات الطبية الملكية، حيث نشهد إنجازاً مهماً وناجحاً تم تنفيذه". 


يشار إلى أن هذا المشروع تم تمويله بأكثر من مليون ونصف دولار أمريكي، اشتمل على جهاز تصوير مقطعي متخصص لتشخيص الحالات الصحية للأطفال، وأجهزة اخرى لثلاثة مستشفيات تابعة للخدمات الطبية الملكية، تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية خصوصاً الأطفال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية

اربد

أخبار محلية ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي

أخبار محلية بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 26361 حالة

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية "النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد



 
 



 

الأكثر مشاهدة