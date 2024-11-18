 
الإثنين 2024-11-18 03:58 م
 

الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتس أب

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الإثنين، 18-11-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت الخدمات الطبية الملكية قناتها الخاصة على تطبيق واتس اب من خلال الرابط التالي :

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Follow the Jordanian Royal Medical Services
channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vax9BMn42DcoXmuGCy3L


وتتيح هذه القناة للمشتركين فيها الاطلاع أولً بأول على كافة الأخبار والنشاطات والفعاليات والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية الملكية، لا سيما الإنجازات الطبية والجراحية وغيرها .


ويأتي إطلاق هذه القناة ضمن جهود الخدمات الطبية الملكية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز قنوات الاتصال و التواصل مع أبناء الوطن ، واطلاعهم على كل ما هو جديد و بالسرعة الممكنة.

 
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