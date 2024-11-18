الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتس أب

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وتتيح هذه القناة للمشتركين فيها الاطلاع أولً بأول على كافة الأخبار والنشاطات والفعاليات والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية الملكية، لا سيما الإنجازات الطبية والجراحية وغيرها .
ويأتي إطلاق هذه القناة ضمن جهود الخدمات الطبية الملكية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز قنوات الاتصال و التواصل مع أبناء الوطن ، واطلاعهم على كل ما هو جديد و بالسرعة الممكنة.
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