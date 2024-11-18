الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتس أب

الوكيل الإخباري- أطلقت الخدمات الطبية الملكية قناتها الخاصة على تطبيق واتس اب من خلال الرابط التالي :

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Follow the Jordanian Royal Medical Services

channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vax9BMn42DcoXmuGCy3L



وتتيح هذه القناة للمشتركين فيها الاطلاع أولً بأول على كافة الأخبار والنشاطات والفعاليات والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية الملكية، لا سيما الإنجازات الطبية والجراحية وغيرها .