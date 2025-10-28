شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات استهدفت منزلا في غرب مدينة غزة وعدة مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة وخانيونس جنوب القطاع.
