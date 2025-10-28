شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون، بينهم طفل ورضيع مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

