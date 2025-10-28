الثلاثاء 2025-10-28 10:18 م
 

شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة

الثلاثاء، 28-10-2025 10:08 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون، بينهم طفل ورضيع مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات استهدفت منزلا في غرب مدينة غزة وعدة مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة وخانيونس جنوب القطاع.

 
 
