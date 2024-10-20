الخدمة والإدارة العامة : الإعلان المفتوح يتيح التنافس للجميع باختيار الموظفين

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي ضمن مأسسة الجوانب الإجرائية والقانونية التي جاءت في نظام الموارد البشرية لعام 2024.

اضافة اعلان



وأضاف الناصر أن هذه التعليمات تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتميز في تعيين الموظفين بالقطاع العام.



وأشار إلى أن التعليمات جاءت لتبين بشكل مفصل كافة العلميات المرتبطة باختيار وتعيين الموظفين بالقطاع العام، سواء عبر نظام الوظائف بشكل كامل أو العمل الجزئي.



ولفت الناصر إلى أن التعليمات تساهم في رفع الانتقال من التوظيف من مخزون "الخدمة المدنية" إلى نظام الإعلان المفتوح عن الوظائف الحكومية، مضيفا أن العام الحالي شهدت عملية التوظيف 55% من خلال الإعلان المفتوح، و45% من خلال مخزون ديوان الخدمة، بينما العام المقبل سيشهد ارتفاعا في نسبة الإعلان المفتوح عن الوظائف بحيث تصبح 70%، و30% من المخزون، وارتفاع النسبة تدريجيا خلال السنوات المقبلة، إلى أن تصل الوظائف جميعها إلى الإعلان المفتوح؛ مما يتيح التنافس لجميع الأشخاص على الوظائف التي يتم الإعلان عنها.



وأوضح أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تهدف إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتعيين، من خلال تحديد الأهمية النسبية لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية لغايات اختيار المرشحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.