الخيرية الهاشمية: تسيير قافلة جديدة لغزة الأربعاء

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الوكيل الإخباري- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، إن العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي تعيق إيصال ودخول المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة. اضافة اعلان





وأوضح الشبلي أن الأردن يصر بين فترة والأخرى على إرسلا المساعدات بشتى الطرق حتى لو كانت ذات كلفة عالية، أو فيها مخاطرات مثل عمليات الإنزال الجوي.



وبين الشبلي أن مناطق شمال قطاع غزة هي الأكثر معاناة في هذه الفترة، مشيرا إلى أن عملية الإنزال الجوي، الثلاثاء حملت مساعدات عبارة عن مواد غذائية أساسية تم إنزالها على شمال قطاع غزة.