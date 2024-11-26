الخيرية الهاشمية: تسيير قافلة جديدة لغزة الأربعاء

وأوضح الشبلي أن الأردن يصر بين فترة والأخرى على إرسلا المساعدات بشتى الطرق حتى لو كانت ذات كلفة عالية، أو فيها مخاطرات مثل عمليات الإنزال الجوي.
وبين الشبلي أن مناطق شمال قطاع غزة هي الأكثر معاناة في هذه الفترة، مشيرا إلى أن عملية الإنزال الجوي، الثلاثاء حملت مساعدات عبارة عن مواد غذائية أساسية تم إنزالها على شمال قطاع غزة.
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