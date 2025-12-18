الخميس 2025-12-18 07:53 م

مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا

ب
أرشيفية
الخميس، 18-12-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري- أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه ولا عن دور المقاومة"، محذرًا من "أخطار حقيقية تهدد بقاء لبنان".

وفي مقابلة مع موقع "Lebanon on"، شدد محمود قماطي على أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.

اضافة اعلان


وقال قماطي في موقف علني إن عناصر الحزب هم "أشباح جنوب الليطاني" (المنطقة التي أفادت التقارير بوجوب عدم تواجد "الحزب" فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل).


وأكد  عضو المجلس السياسي في "حزب الله" أن "صبر المقاومة ليس بلا حدود"، مضيفا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال "المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة

الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

أخبار محلية الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

ل

عربي ودولي زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام

الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

ب

عربي ودولي مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا

ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل

ل

عربي ودولي مصر ترد على تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية

الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة



 






الأكثر مشاهدة