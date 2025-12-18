مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا

وفي مقابلة مع موقع "Lebanon on"، شدد محمود قماطي على أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.
وقال قماطي في موقف علني إن عناصر الحزب هم "أشباح جنوب الليطاني" (المنطقة التي أفادت التقارير بوجوب عدم تواجد "الحزب" فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل).
وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" أن "صبر المقاومة ليس بلا حدود"، مضيفا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء
-
مصر ترد على تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية
-
قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم منذ 6 سنوات بمناسبة اليوم الوطني
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني
-
العثور على طائرة هندية مفقودة منذ 13 عاما
-
ألمانيا تعتزم استقدام 535 أفغانيا حتى نهاية العام
-
قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا