مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا

الوكيل الإخباري- أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه ولا عن دور المقاومة"، محذرًا من "أخطار حقيقية تهدد بقاء لبنان".



وفي مقابلة مع موقع "Lebanon on"، شدد محمود قماطي على أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.

اضافة اعلان



وقال قماطي في موقف علني إن عناصر الحزب هم "أشباح جنوب الليطاني" (المنطقة التي أفادت التقارير بوجوب عدم تواجد "الحزب" فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل).



وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" أن "صبر المقاومة ليس بلا حدود"، مضيفا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.

RT