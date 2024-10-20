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الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

جانب من آداء القسم
جانب من آداء القسم
الأحد، 20-10-2024 03:12 م
الوكيل الإخباري-    أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأحد، رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي خالد الدغمي، وذلك بعد صدور الإرادةُ الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.اضافة اعلان

ويأتي أداء القسم القانوني سنداً لأحكام المادَّة 24 من نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان.
 
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