الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

ويأتي أداء القسم القانوني سنداً لأحكام المادَّة 24 من نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان
-
اتفاقية تعاون فني بين الأردن وألمانيا
-
تسوية الأوضاع الضريبية لـ38 شركة ومكلفا
-
بتوجيهات ملكية.. طائرة مساعدات تغادر إلى لبنان
-
الحكومة تجمد خفض الرسم الجمركي على هذه الأصناف .. تفاصيل
-
الحكومة تقر تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام
-
نظام يساوي بين منتسبي القوات المسلحة الخاضعين لقانون التقاعد والمؤمن عليهم بالضمان
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد