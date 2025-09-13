الدفاع المدني يتعامل مع 1191 حادثا خلال 24 ساعة

وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها في مختلف محافظات المملكة للتعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات على مدار الساعة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
