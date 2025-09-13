الدفاع المدني يتعامل مع 1191 حادثا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مع 1191 حالة متنوعة، شملت 1032 حالة إسعافية، و84 حادث إنقاذ، و75 حادث إطفاء، وبمعدل زمن استجابة تراوح بين 7 دقائق و28 ثانية و7 دقائق و33 ثانية.

