السبت 2025-09-13 07:49 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1191 حادثا خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 13-09-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مع 1191 حالة متنوعة، شملت 1032 حالة إسعافية، و84 حادث إنقاذ، و75 حادث إطفاء، وبمعدل زمن استجابة تراوح بين 7 دقائق و28 ثانية و7 دقائق و33 ثانية.

وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها في مختلف محافظات المملكة للتعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات على مدار الساعة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

 
 
