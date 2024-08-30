الدفاع المدني يتعامل مع 1330 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

كما تم التعامل مع (109) حوادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة قدره (8:07) دقيقة، و(38) حادث إطفاء و(33) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة قدره (9:11) دقيقة.
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