 
الجمعة 2024-08-30 04:37 م
 

 

الدفاع المدني يتعامل مع 1330 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

احدى مركبات الدفاع المدني
احدى مركبات الدفاع المدني
الجمعة، 30-08-2024 04:30 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1330) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة قدره (8:06) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (109) حوادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة قدره (8:07) دقيقة، و(38) حادث إطفاء و(33) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة قدره (9:11) دقيقة.




 
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