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الدفاع المدني يتعامل مع 1363 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

احدى مركبات الدفاع المدني
احدى مركبات الدفاع المدني
الجمعة، 06-09-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني التابعة لمديرية الامن العام خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1363) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (8:05) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (119) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:40) دقيقة، و(38) حادث إطفاء و(44) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (9:24) دقيقة.

 
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