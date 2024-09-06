الدفاع المدني يتعامل مع 1363 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني التابعة لمديرية الامن العام خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1363) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (8:05) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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