الجمعة 2025-04-11 09:33 م
 

الدويري نقيبًا للمقاولين

نقيب المقاولين فؤاد الدويري
الدويري نقيبًا للمقاولين
 
الجمعة، 11-04-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-   فاز فؤاد الدويري بمركز نقيب المقاولين للدورة 25 في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في مقر النقابة.

اضافة اعلان


وحصل الدويري على 786 صوتًا، فيما فاز بمركز نائب النقيب المهندس معروف الغنانيم وحصل على 733صوتًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن

أخبار محلية مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

أونروا

فلسطين الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد للغاية

جانب من الانفجار

أخبار محلية مدير فندق ماعين للوكيل: الحريق خارج المنتجع وتم اخماده من كوادر الدفاع المدني ولا اصابات

ترامب

عربي ودولي ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

نقيب المقاولين فؤاد الدويري

أخبار محلية الدويري نقيبًا للمقاولين

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

جانب من الاجتماع

عربي ودولي البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا

اللجنة الوزارية

أخبار محلية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: ضرورة وقف الحرب على غزة وتوحيد القطاع مع الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة