الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الحنيفات والمحارمة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في عمان تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة الحنيفات والمحارمة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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