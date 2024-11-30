الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الحنيفات والمحارمة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الحنيفات، بوفاة نعيم موسى الحنيفات، شقيق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وإلى عشيرة المحارمة بوفاة خيرية محمد حمد المحارمة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في عمان تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة الحنيفات والمحارمة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.