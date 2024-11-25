الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المقابلة بوفاة، عيسى خليفة المقابلة، وإلى آل سيف بوفاة عبدالستار صديق آل سيف، وإلى عشيرتي العربيات والدباس بوفاة نوال عبدالرزاق الدباس، ارملة المرحوم محمد مفلح العربيات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي جرش والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة المقابلة وآل سيف والعربيات والدباس، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.