الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي جرش والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة المقابلة وآل سيف والعربيات والدباس، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.
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