الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم آل التلهوني وغيث والغصين وخوت، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.
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