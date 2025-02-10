الديوان الملكي يطلق قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات عبر “إنستغرام”

الوكيل الإخباري- أطلق الديوان الملكي الهاشمي، الاثنين، قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات، ضمن الحساب الرسمي للديوان، عبر منصة “إنستغرام”.

وتاليا رابط الانضمام للقناة:

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