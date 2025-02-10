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الديوان الملكي يطلق قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات عبر “إنستغرام”

شعار الديوان الملكي الهاشمي
الديوان الملكي الهاشمي
الإثنين، 10-02-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-   أطلق الديوان الملكي الهاشمي، الاثنين، قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات، ضمن الحساب الرسمي للديوان، عبر منصة “إنستغرام”.
وتاليا رابط الانضمام للقناة:

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https://www.instagram.com/channel/AbYzcK3BHre7wf4k/?igsh=MWx6eWQwaXk1a3RlNw

 
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