الديوان الملكي يعزي آل التلهوني

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل التلهوني، بوفاة غسان بهجت التلهوني. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بيادر وادي السير، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل التلهوني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.