الديوان الملكي يعزي آل التلهوني

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بيادر وادي السير، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل التلهوني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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