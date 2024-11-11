الديوان الملكي يعزي الحجايا والحويان

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الحجايا والحويان، بوفاة المرحومة خولة خالد الحويان، زوجة فواز عبدالله الحجايا. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشائر الحجايا والحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.