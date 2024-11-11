الديوان الملكي يعزي الحجايا والحويان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشائر الحجايا والحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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