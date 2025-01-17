 
الجمعة 2025-01-17 09:34 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الربابعة

العيسوي يعزي عشيرة الربابعة
العيسوي يعزي عشيرة الربابعة
الجمعة، 17-01-2025 07:36 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة ، واجب العزاء إلى عشيرة الربابعة، بوفاة العميد المتقاعد علي الربابعة.اضافة اعلان


  ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الربابعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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