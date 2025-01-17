الديوان الملكي يعزي عشيرة الربابعة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الربابعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: بتوجيهات من الرئيس الحكومة ستعود للمحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة
-
المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام
-
بلدية إربد تستكمل أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان
-
25% نسبة انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوعين في الاردن
-
توضيح بخصوص الموظفين الحكوميين وتأخر صدور جداول التشكيلات
-
أوقاف الكورة: ترميم وصيانة منازل أسر بتمويل من صندوق الزكاة
-
تنويه من وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس
-
العرب الأكثر إنفاقا على السياحة في الاردن العام الماضي