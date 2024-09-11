الديوان الملكي يعزي عشيرة العدوان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظةالبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة العدوان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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