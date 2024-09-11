الديوان الملكي يعزي عشيرة العدوان

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة العدوان بوفاة سعد عبدالنجي العدوان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظةالبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة العدوان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.