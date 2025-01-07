 
الثلاثاء 2025-01-07 05:00 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة النسور

العيسوي يعزي عشيرة النسور
العيسوي يعزي عشيرة النسور
الثلاثاء، 07-01-2025 04:51 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة النسور، بوفاة الوزير الأسبق المهندس علي يوسف النسور .اضافة اعلان


  ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النسور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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