الديوان الملكي يعزي عشيرة النسور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النسور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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