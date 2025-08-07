الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في الأردن 57,065 عاملا وعاملة منهم 49,337 ذكور و7,728 إناث، موزعين على أكثر من 3,706 منشأة، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات المحدثة استحواذ الذكور على 86.4% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 13.6%.