الثلاثاء 2025-06-24 02:51 م
 

"الرد الحاسم".. تمرين عسكري متقدم لكتيبة الدبابات/17 شرق المملكة

جانب من التمرين
جانب من التمرين
 
الثلاثاء، 24-06-2025 01:47 م
الوكيل الإخباري- نفدت كتيبة الأمير فيصل الدبابات/17 إحدى وحدات لواء الشهيد وصفي التل الآلي/2 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية اليوم الثلاثاء، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات "الرد الحاسم " في مركز المشبهات بحضور المفتش العام للقوات المسلحة وقائد المنطقة. اضافة اعلان


وقدم القائمون على التمرين إيجازات حول مجريات التمرين والأهداف المرجوة، وطبيعة منطقة العمليات والسيناريوهات التي يمكن أن تواجهها القوات المشاركة في بيئة العمليات التقليدية وغير التقليدية.

ويهدف التمرين الذي نُفذ بدون قطاعات ومن خلال أنظمة المشبهات إلى اختبار قدرة الوحدة على تنفيذ واجباتها ومهامها والاستجابة للتعامل مع التهديدات المحتملة، إضافة إلى اختبار عناصر المنظومة الإدارية وتدريب القادة وهيئة الركن على إجراءات التخطيط وصنع القرار.

ويأتي هذا التمرين ضمن البرامج التدريبية الدورية التي تنفذها القوات المسلحة، لتشكيلاتها ووحداتها بهدف رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وتعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة كافة التهديدات المستقبلية.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلفع

طب وصحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لتسويق أكياس النيكوتين

ل

عربي ودولي الصين.. الحكم بالإعدام على مسؤول كبير سابق بتهمة الرشوة

جانب من اللقاء

أخبار محلية التهتموني: توسعة مطار الملكة علياء أولوية وطنية واستراتيجية

فغل

فيديو الوكيل "على منحدر خطير" شكاوى من موقع مركز صحي حكومي

غلاى

فيديو الوكيل طبيب يخطئ في علاج أسنان فتاة.. والمفاجأة في رده: "50 دينار وبنحلها"!

اتع

فيديو الوكيل النخوة الأردنية: حكاية تتكرر في كل موقف

تعبيرية

أخبار محلية ورشة عمل من أجل التحضير للناقل الوطني

ا

عربي ودولي مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج



 
 





الأكثر مشاهدة