"الرد الحاسم".. تمرين عسكري متقدم لكتيبة الدبابات/17 شرق المملكة

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الوكيل الإخباري- نفدت كتيبة الأمير فيصل الدبابات/17 إحدى وحدات لواء الشهيد وصفي التل الآلي/2 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية اليوم الثلاثاء، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات "الرد الحاسم " في مركز المشبهات بحضور المفتش العام للقوات المسلحة وقائد المنطقة. اضافة اعلان





وقدم القائمون على التمرين إيجازات حول مجريات التمرين والأهداف المرجوة، وطبيعة منطقة العمليات والسيناريوهات التي يمكن أن تواجهها القوات المشاركة في بيئة العمليات التقليدية وغير التقليدية.



ويهدف التمرين الذي نُفذ بدون قطاعات ومن خلال أنظمة المشبهات إلى اختبار قدرة الوحدة على تنفيذ واجباتها ومهامها والاستجابة للتعامل مع التهديدات المحتملة، إضافة إلى اختبار عناصر المنظومة الإدارية وتدريب القادة وهيئة الركن على إجراءات التخطيط وصنع القرار.



ويأتي هذا التمرين ضمن البرامج التدريبية الدورية التي تنفذها القوات المسلحة، لتشكيلاتها ووحداتها بهدف رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وتعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة كافة التهديدات المستقبلية.



