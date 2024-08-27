الرواشدة : طباعة أوراق الاقتراع بعد نشر القوائم النهائية لمرشحي الدوائر المحلية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إنه بعد انتهاء عملية نشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية تأتي مرحلة طباعة أوراق الاقتراع.

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