الرواشدة : طباعة أوراق الاقتراع بعد نشر القوائم النهائية لمرشحي الدوائر المحلية

وأضاف الرواشدة أن مرحلة طباعة أوراق الاقتراع غاية في الأهمية، لأنها تحتاج إلى دقة عالية حتى لا يكون هناك احتمالية ولو ضئيلة لوقوع الأخطاء.
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