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الرواشدة : طباعة أوراق الاقتراع بعد نشر القوائم النهائية لمرشحي الدوائر المحلية

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 27-08-2024 09:53 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إنه بعد انتهاء عملية نشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية تأتي مرحلة طباعة أوراق الاقتراع.

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وأضاف الرواشدة  أن مرحلة طباعة أوراق الاقتراع غاية في الأهمية، لأنها تحتاج إلى دقة عالية حتى لا يكون هناك احتمالية ولو ضئيلة لوقوع الأخطاء.

 
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