 
السبت 2025-02-15 04:53 م
 

الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

مصطفى الرواشدة
مصطفى الرواشدة
السبت، 15-02-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، أن الوزارة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني وإقامة شراكاته معها، انطلاقا من دورها وأهدافها وفلسفتها، وإيمانها أن الثقافة تشكل ملفا مجتمعيا، وأصبحت متطلبا اجتماعيا، وتمثل محركا للتطوير والتحديث والإنتاج الذي نتأمله للأجيال.

اضافة اعلان


وأعرب الرواشدة خلال رعايته حفل جائزة مسابقة جمعية "بناة المستقبل" بدورتها السادسة، اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي في عمان، عن تقديره لدور الملتقى في دعم المواهب في الحقول الثقافية الإبداعية، التي تعزز قيم الانتماء للوطن من خلال التعاون والعمل ضمن روح الفريق، وتكريس الثقافة الوطنية الجادة والملتزمة والمنتجة.


ولفت إلى أن هذا الدور تربويا وثقافيا ووطنيا، لا يقتصر على إعداد الأجيال من الأطفال والشباب، ويمتد ليسهم في عجلة التنمية الشاملة المستدامة التي من شأنها خدمة المجتمع الذي يشكل فيه الأطفال صورة المستقبل والوطن.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي: الملك يقود الأردن بحكمة ورؤية استراتيجية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

تعبيرية

خاص بالوكيل سرقة ومحاولة اختطاف طفل في الرصيفة .. تفاصيل صادمة

جانب من عنلية الترحيل

عربي ودولي الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية

نقابة المهندسين

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين في الكرك

أرشيفية

عربي ودولي شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد



 




الأكثر مشاهدة