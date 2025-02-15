الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، أن الوزارة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني وإقامة شراكاته معها، انطلاقا من دورها وأهدافها وفلسفتها، وإيمانها أن الثقافة تشكل ملفا مجتمعيا، وأصبحت متطلبا اجتماعيا، وتمثل محركا للتطوير والتحديث والإنتاج الذي نتأمله للأجيال.

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وأعرب الرواشدة خلال رعايته حفل جائزة مسابقة جمعية "بناة المستقبل" بدورتها السادسة، اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي في عمان، عن تقديره لدور الملتقى في دعم المواهب في الحقول الثقافية الإبداعية، التي تعزز قيم الانتماء للوطن من خلال التعاون والعمل ضمن روح الفريق، وتكريس الثقافة الوطنية الجادة والملتزمة والمنتجة.