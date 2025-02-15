الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

وأعرب الرواشدة خلال رعايته حفل جائزة مسابقة جمعية "بناة المستقبل" بدورتها السادسة، اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي في عمان، عن تقديره لدور الملتقى في دعم المواهب في الحقول الثقافية الإبداعية، التي تعزز قيم الانتماء للوطن من خلال التعاون والعمل ضمن روح الفريق، وتكريس الثقافة الوطنية الجادة والملتزمة والمنتجة.
ولفت إلى أن هذا الدور تربويا وثقافيا ووطنيا، لا يقتصر على إعداد الأجيال من الأطفال والشباب، ويمتد ليسهم في عجلة التنمية الشاملة المستدامة التي من شأنها خدمة المجتمع الذي يشكل فيه الأطفال صورة المستقبل والوطن.
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