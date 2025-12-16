الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

وقال المحارمة إن النشامى أثبتوا من خلال هذا الفوز أنهم على قدر المسؤولية الوطنية، وأنهم يمثلون الأردن بأفضل صورة، بما تحلّوا به من إصرار وروح عالية وعمل جماعي منظم.
وأضاف إن هذا الإنجاز أسعد الأردنيين كافة، ورسّخ حالة الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن خطوة واحدة فقط تفصل النشامى عن المجد، وكل الثقة معقودة بهم لتحقيق اللقب ورفع راية الوطن عاليًا في المحفل الرياضي.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل والمتواصل للمنتخب الوطني، متمنية للنشامى التوفيق في المباراة النهائية، وتحقيق البطولة التي ينتظرها الأردنيون بشغف.
