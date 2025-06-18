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الزرقاء: أمسية شعرية للكاتبين الدكتور ناصر شبانة وزهير أبو شايب

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جانب من الأمسية
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري- نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء، مساء أمس الثلاثاء، أمسية شعرية استثنائية جمعت بين وهج الكلمة وحرارة القضايا، أحياها الشاعران الدكتور ناصر شبانة وزهير أبو شايب، وسط حضور نوعي من الأدباء والشعراء والفنانين والمهتمين.

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وسلط رئيس فرع الرابطة، الشاعر مأمون حسن الذي أدار الأمسية الضوء على أهمية الشعر بوصفه مرآة الوجدان الجمعي ونافذة على ما يعتمل في روح الأمة من شجن وحلم ومقاومة.


واستهل الشاعر الدكتور ناصر شبانة الأمسية بقراءة مجموعة من القصائد التي تنوعت بين الشعر العمودي والحديث، جاءت كنبضات فكرية وفنية تجسد رؤاه الجمالية والإنسانية، فافتتح بقصيدة "في مطلع العام الجديد"، تبعها بقصيدة "في مطلع الثورة السورية"، ثم قدم قصيدة "أحلام ورقية"، لينتقل بعد ذلك إلى قصائد أخرى عزف فيها على وتر القلب، بأسلوب لغوي متين، وصور شعرية متدفقة، لامست قضايا الذات والإنسان والمكان.


كما قدم الشاعر زهير أبو شايب، قصائد من الشعر الحديث اتسمت بكثافة الصورة وعمق الدلالة، حيث قرأ قصيدته "القوافل"، قبل أن يشعل قاعة الرابطة بقصيدته "ليل غزة"، التي رصد فيها مشهد الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة .


كما قرأ قصيدتي "الخطى الصافات" و"نهر الله"، مختتما الأمسية بكلمات مشحونة بالتأمل والرؤيا والدهشة، ما جعل الحضور يعيش لحظة شعرية مكثفة تفيض بالمعنى.


وفي ختام الأمسية، عبر عدد من الحاضرين عن تقديرهم العميق لمستوى النصوص المقدمة، مشيدين بدور فرع رابطة الكتاب في الزرقاء في مواصلة إشعال جذوة الثقافة عبر استضافة شعراء لهم حضورهم الطاغي في المشهد الأدبي المحلي والعربي.

 
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