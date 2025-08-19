الزرقاء تحتفي بأوائل التوجيهي

وأكد الدكتور أبو قاعود أن محافظة الزرقاء تستحق كل الاهتمام لما تزخر به من طاقات شبابية مبدعة أثبتت قدرتها على التميز والإبداع في الميادين العلمية، مشيرا إلى أن نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام جاءت شاهدا حيا على ذلك، إذ حصد طلبة الزرقاء المركزين الأول والثاني على مستوى المملكة في الفرع العلمي، إلى جانب المرتبة الأولى في الفرع الأدبي، والثالث في الفرع الفندقي، وهو إنجاز يفخر به كل أردني ويعزز صورة المحافظة بوصفها منارة للعلم والمعرفة.
ولفت إلى أن 95 بالمئة من المتفوقين على مستوى المملكة هم من طلبة المدارس الحكومية، الأمر الذي يعكس كفاءة الكوادر التعليمية المدربة وتألق مديري المدارس وإدارات التربية، ويؤكد أن الاستثمار في التعليم الحكومي كان ولا يزال ركيزة من ركائز النهضة الوطنية.
