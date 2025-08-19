الزرقاء تحتفي بأوائل التوجيهي

الوكيل الإخباري- احتضن مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، احتفالا لتكريم أوائل الثانوية العامة في مختلف الفروع، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وحضور مديري التربية في المحافظة، ومديري الأجهزة الأمنية.

وأكد الدكتور أبو قاعود أن محافظة الزرقاء تستحق كل الاهتمام لما تزخر به من طاقات شبابية مبدعة أثبتت قدرتها على التميز والإبداع في الميادين العلمية، مشيرا إلى أن نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام جاءت شاهدا حيا على ذلك، إذ حصد طلبة الزرقاء المركزين الأول والثاني على مستوى المملكة في الفرع العلمي، إلى جانب المرتبة الأولى في الفرع الأدبي، والثالث في الفرع الفندقي، وهو إنجاز يفخر به كل أردني ويعزز صورة المحافظة بوصفها منارة للعلم والمعرفة.