الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس

الوكيل الإخباري- استضافت جلسة حوارية بعنوان "تعالوا نتخيل.. فضائيات المستقبل في ظل الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة، كل من المدير العام لقناة المملكة، جعفر الزعبي، ومدير البرامج في قناة الغد، هادي جعفر، وأدارت الجلسة الزميلة روز السوقي.

اضافة اعلان



وأكد الزعبي أن التلفزيون كان الأكثر تحديًا في عملية الإنتاج، مقارنة بالصحف والإذاعات التي تتمتع بخصوصية مختلفة، لافتا النظر إلى أن التكنولوجيا الحديثة سهلت بشكل كبير عمليات الإنتاج الإعلامي.

وأشار الزعبي إلى أن نجاح الإعلام يعتمد بشكل أساسي على المحتوى باعتباره أساس العمل الإعلامي، مضيفا أن بعض الدول استثمرت مليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبره تحديًا وسلاحًا جانبيًا في الإعلام.