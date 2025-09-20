الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس

وأكد الزعبي أن التلفزيون كان الأكثر تحديًا في عملية الإنتاج، مقارنة بالصحف والإذاعات التي تتمتع بخصوصية مختلفة، لافتا النظر إلى أن التكنولوجيا الحديثة سهلت بشكل كبير عمليات الإنتاج الإعلامي.
وأشار الزعبي إلى أن نجاح الإعلام يعتمد بشكل أساسي على المحتوى باعتباره أساس العمل الإعلامي، مضيفا أن بعض الدول استثمرت مليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبره تحديًا وسلاحًا جانبيًا في الإعلام.
وفيما يتعلق بسرعة انتشار المعلومة، أشار الزعبي إلى أن ذلك يفرض تحديات كبيرة، مؤكدًا أن التأخير في نقل الأخبار يؤدي إلى انتشار الفوضى.
