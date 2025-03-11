السعايدة: الحوكمة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في مقدّمة أولويات الهيئة

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الوكيل الإخباري- أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية يمثل أولوية قصوى في مختلف مجالات عمل الهيئة والقطاع، مشددًا على التزامها المستمر بتطوير آليات الحوكمة المؤسسية لضمان تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال متابعته لسير تنفيذ وتعبئة مصفوفة قياس الامتثال الحكومي لعام 2024 ضمن مؤشرات النزاهة الوطني (N11/الدورة الثانية)، والتي حرصت الهيئة على إشراك جميع المديريات والوحدات التنظيمية فيها لضمان مشاركة شاملة تعكس التزامها بأعلى معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.



وخلال جولاته التفقدية، اطلع السعايدة على سير تقديم الخدمات في مركز خدمة الجمهور، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة في تقديم الخدمات. كما تفقد مركز المراقبة والطوارئ، الذي يعمل على مدار الساعة لضمان الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، مشيدًا بجهود الفرق المختصة في سرعة التعامل مع المستجدات.



كما شدّد السعايدة على دور الهيئة الرقابي في تعزيز سيادة القانون وضمان جودة الإطار التشريعي والتنظيمي وإنفاذه خلال تفقده سير العمل في مديرية الشؤون القانونية، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل داخل الهيئة وحوكمة الأنظمة المؤتمتة والذكية والتحول الرقمي. كما اطلع على مهام وحدة الرقابة الداخلية، مشيدًا بدورها المحوري في تعزيز الامتثال المؤسسي وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة.



واختتم السعايدة جولاته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير أنظمتها وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، مع الحرص على الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية في صناعة القرار الاستراتيجي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.