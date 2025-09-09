السفارة الأميركية في عمّان تحتفل بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة

جاء ذلك خلال احتفال السفارة الأميركية في عمّان بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، الاثنين.
وشدد شيه على قوة الشراكة الأميركية-الأردنية قائلاً: "في الوقت الذي نسعى فيه لجعل أميركا أقوى وأكثر ازدهاراً، من الواضح أن السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق ذلك هو العمل معًا. فالولايات المتحدة والأردن يكمل كلٌ منهما الآخر، ويستفيد كل منهما من قدرات شريكه، ويدعمان بعضهما ببعض باستخدام نقاط القوة الفريدة لكلٍ منهما".
