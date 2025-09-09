الثلاثاء 2025-09-09 12:34 م
 

السفارة الأميركية في عمّان تحتفل بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة

السفارة الأميركية
السفارة الأميركية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية بيتر شيه، التزام بلاده بتعزيز أوجه التعاون مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف المتبادلة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال احتفال السفارة الأميركية في عمّان بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، الاثنين.


وشدد شيه على قوة الشراكة الأميركية-الأردنية قائلاً: "في الوقت الذي نسعى فيه لجعل أميركا أقوى وأكثر ازدهاراً، من الواضح أن السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق ذلك هو العمل معًا. فالولايات المتحدة والأردن يكمل كلٌ منهما الآخر، ويستفيد كل منهما من قدرات شريكه، ويدعمان بعضهما ببعض باستخدام نقاط القوة الفريدة لكلٍ منهما".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. ووفقًا للبيانات التي رصدتها "المملكة"، بلغ حج

اقتصاد محلي احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة

فلق

فن ومشاهير لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطين شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطينيون يسعفون شخصًا أصيب خلال انتظاره المساعدات في غزة

فلسطين استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة