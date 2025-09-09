السفارة الأميركية في عمّان تحتفل بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية بيتر شيه، التزام بلاده بتعزيز أوجه التعاون مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف المتبادلة.

جاء ذلك خلال احتفال السفارة الأميركية في عمّان بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، الاثنين.