السفير التركي في عمان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

واطلع السفير خلال الزيارة على أبرز الخدمات الطبية والتأهيلية التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين، والدور الإنساني الذي تقوم به في رعاية جرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما جرى عرض البرامج التأهيلية المتقدمة والمبادرات التي تنفذها الهيئة تقديرا لتضحيات هذه الفئة.
