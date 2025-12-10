السفير التركي في عمان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد الطيار المتقاعد موران ترك، اليوم سفير الجمهورية التركية لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو.

