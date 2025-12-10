مذكرة تفاهم بين "العقبة الخاصة" و"مكافحة الأوبئة"

05:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756829 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرصد الصحي والوقاية والاستجابة السريعة للأوبئة والأمراض السارية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الصحية وتعزيز منظومة الأمن الصحي الوطني والاستجابة السريعة لأي طارئ. اضافة اعلان





ووقع المذكرة عن السلطة مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران، وعن مركز الأوبئة رئيسه الدكتور عادل البلبيسي، بحضور أمين عام مركز الأوبئة الدكتور طارق مقطش، ومدير مختبرات بن حيان المهندس موفق الخشمان، ومدير مديرية حماية البيئة والسلامة العامة تغريد المعايطة، ومدير الدائرة القانونية رائد المناعسة.



وقال العوران، إن هذا التعاون يعتبر خطوة بالغة الأهمية في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة العقبة باعتبارها بوابة الأردن البحرية الوحيدة ومركزا رئيسيا لحركة النقل والتجارة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية، وما يرتبط بذلك من احتمالات التعرض لدخول الأوبئة والأمراض السارية نتيجة حركة السفر والتبادل التجاري، إلى جانب طبيعة الأنشطة الصناعية وتداول المواد الكيميائية التي تتطلب جاهزية خاصة للتعامل مع الطوارئ الصحية.



من جهته أكد الدكتور البلبيسي أن العقبة تتمتع بموقع استراتيجي مهم باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للأردن، مشيرا إلى أن هذا الواقع يجعل من الضروري تعزيز منظومة الصحة والسلامة العامة.



كما أكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي انسجاما مع التشريعات الوطنية التي تنظّم عمل كل منهما، ومع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الصحية في المملكة، واستجابة للتطور الصناعي واللوجستي المتزايد في المنطقة وحرصا على ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة.



وتنص المذكرة على تطوير آليات التنسيق المشترك وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، أهمها، تطوير نظام رصد وبائي فعّال ومتكامل في منطقة العقبة، وإجراء عمليات تقييم دورية للمخاطر المحتملة، وتبادل البيانات الصحية والتقارير الوبائية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمارين ومحاكاة للاستجابة للطوارئ الصحية.



كما تشمل المذكرة التعاون في مجال الدراسات والأبحاث الصحية وتبادل الخبرات، وإتاحة استخدام المختبرات والقاعات المتوفرة لدى الطرفين لتنفيذ البرامج المشتركة، حيث تعد المذكرة خطوة جديدة في مسار تعزيز الشراكات الوطنية بما ينسجم مع رؤية العقبة بجعلها مركزا اقتصاديا ولوجستيا آمنا ومتطورا.



تم نسخ الرابط





