مفوض الاستثمار بسلطة العقبة يتفقد عددا من المشاريع

واطلع أبو عمر خلال جولته التي رافقها فيها مدير مديرية الاستثمار في السلطة صابر عليوة، ومدير مديرية ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، ومدير مديرية التخزين رائد الذيابات، 3 شركات في العقبة، حيث استهل جولته بزيارة عدد من الشركات، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز خطط التوسعة وزيادة الاستثمار الشركات.
وجرى مناقشة خطط التوسعة في الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات ما يساهم بإضافة خطوط إنتاج جديدة من شأنها مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنسبة 100 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية
-
أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة
-
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية
-
أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات
-
الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة
-
"صحة الكرك" تنظم فعالية مطعوم المكورات الرئوية
-
"التربية": الاستغناء عن 50 مدرسة مستأجرة خلال العام الحالي