مفوض الاستثمار بسلطة العقبة يتفقد عددا من المشاريع

الوكيل الإخباري- تفقد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، اليوم الأربعاء، عددا من الشركات والمصانع العاملة داخل المدينة الصناعية في العقبة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على خطط التطوير والتوسع الإنتاجي ومتابعة احتياجات المستثمرين في المدينة.

واطلع أبو عمر خلال جولته التي رافقها فيها مدير مديرية الاستثمار في السلطة صابر عليوة، ومدير مديرية ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، ومدير مديرية التخزين رائد الذيابات، 3 شركات في العقبة، حيث استهل جولته بزيارة عدد من الشركات، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز خطط التوسعة وزيادة الاستثمار الشركات.



وجرى مناقشة خطط التوسعة في الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات ما يساهم بإضافة خطوط إنتاج جديدة من شأنها مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنسبة 100 بالمئة.

