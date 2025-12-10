الأربعاء 2025-12-10 06:32 م

مفوض الاستثمار بسلطة العقبة يتفقد عددا من المشاريع

الأربعاء، 10-12-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري- تفقد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، اليوم الأربعاء، عددا من الشركات والمصانع العاملة داخل المدينة الصناعية في العقبة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على خطط التطوير والتوسع الإنتاجي ومتابعة احتياجات المستثمرين في المدينة.

واطلع أبو عمر خلال جولته التي رافقها فيها مدير مديرية الاستثمار في السلطة صابر عليوة، ومدير مديرية ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، ومدير مديرية التخزين رائد الذيابات، 3 شركات في العقبة، حيث استهل جولته بزيارة عدد من الشركات، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز خطط التوسعة وزيادة الاستثمار الشركات.


وجرى مناقشة خطط التوسعة في الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات ما يساهم بإضافة خطوط إنتاج جديدة من شأنها مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنسبة 100 بالمئة.

 

وأكد الدكتور أبو عمر خلال الجولة حرص سلطة العقبة على دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار النوعي داخل المنطقة الاقتصادية، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتسهيل رحلة المستثمر وتقديم كافة أشكال الرعاية اللاحقة للمشاريع، بما يعزز فرص التوسع في الاستثمارات الصناعية النوعية في المنطقة الخاصة ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.

 
 


