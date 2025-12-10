أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

05:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756834 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأنشطة الشبابية والتنموية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات. اضافة اعلان





وفي محافظة الكرك، اختتم مركز شباب الكرك فعاليات برنامج التغير المناخي والتطوع الأخضر، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.



ويأتي البرنامج ضمن جهود المركز وبهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتمكين الشباب وإشراكهم في المبادرات البيئية التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



وتحدث المدرب أحمد الطراونة خلال النشاط عن أهمية الحفاظ على المياه، واستعرضت مجموعة من الطرق العملية لترشيد استهلاك المياه في الحياة اليومية، مؤكدة دور الشباب في تبني السلوكيات البيئية الإيجابية ونقلها إلى المجتمع المحلي.



ونظمت مديرية عمل الكرك في قاعة بلدية القطرانة يوماً وظيفياً بالتعاون مع شركة "جينشنغ" الدولية للسيراميك في منطقة القطرانة بمشاركة موظفي قسم التشغيل.



وقال مدير "عمل الكرك" حمد الفتينات إن الفعالية تهدف إلى إتاحة الفرصة لأبناء المنطقة للاستفادة من الشواغر المتوفرة لدى الشركة، حيث تم استقبال 82 باحثاً عن عمل، وتدقيق طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق الأصول.



فيما، نظمت مديرية التربية والتعليم للواء القصر، مبادرة بعنوان "حصالة الخير" ضمن حملة جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان.



وحضر المبادرة مدير الشؤون التعليمية الدكتور بكر الذنيبات، ورئيس قسم الرقابة مراد المبيضين، ورئيس قسم التخطيط حمدي الليمون، حيث تم تسليم الحصالة لشركة "برنكس" لصالح مركز الحسين للسرطان.



وقال الذنيبات إن إطلاق المبادرة الإنسانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يهدف إلى تعزيز قيم التكافل بين الأسرة التربوية والمجتمع المحلي من خلال المساهمة بجمع التبرعات لدعم مرضى السرطان في الأردن.



وفي محافظة الطفيلة، نظم معهد التدريب المهني للذكور ندوة تثقيفية حول الصحة النفسية وأثرها على سلوك الشباب وأدائهم المهني، ضمن مبادرة "الملاذ الآمن للصحة النفسية ودورها في تحسين حياتنا اليومية وأدائنا المهني".



وقدم مختصون خلال الندوة، مجموعة من الموضوعات والمحاور المتعلقة بسبل التعامل مع الضغوط النفسية التي قد تواجه الشباب في حياتهم اليومية أو في بيئة العمل، إضافة إلى التعريف بآليات تعزيز التفكير الإيجابي وبناء الثقة بالنفس، باعتبارها من المهارات الأساسية التي تسهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء المهني، إلى جانب مهارات إدارة التوتر واتخاذ القرارات الصحيحة.



وفي محافظة إربد، اختتمت في مراكز شباب إربد، فعاليات برنامج "التطوع الأخضر" في دورته الخامسة، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 20 شاباً وشابة من منتسبي المراكز الشبابية في المحافظة، ضمن الفئة العمرية من 13–18 عاماً.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي لدى اليافعين، وإكسابهم مهارات عملية في مجالات الاستدامة والعمل التطوعي، من خلال حزمة من الأنشطة التدريبية والميدانية التي ركزت على حماية البيئة، التشجير وإعادة التدوير وتنمية حس المسؤولية تجاه المجتمع والموارد الطبيعية.



فيما، عقد مجلس إدارة مركز الإبداع الشبابي في جمعية حماية الأسرة والطفولة اجتماعاً، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، ووضع إطار عام لبرامج عام 2026، بما يعزز دور المركز في تمكين الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم داخل المجتمع المحلي.



وأكد رئيس الجمعية، كاظم الكفيري، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مركز الإبداع الشبابي بوصفه منصة داعمة للشباب، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على توسيع نطاق برامج المركز لتشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة، والفنون، والقيادة، والعمل التطوعي، بما يواكب تطلعات الشباب ويحاكي تطورات العصر.



وناقش المجلس إمكانية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وطرح مبادرات جديدة تستهدف الفئات الشابة وفق احتياجاتهم المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع أثر البرامج المقدمة.



ونظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، دورة "التشريعات الناظمة لعمل وزارة الأوقاف لأئمة إقليم الشمال"، التي تعقد بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الأئمة والدعاة وتأهيلهم.



وقال مدير "أوقاف إربد الثانية"، فراس أبو خيط، إن الدورة شهدت تقديم ثلاث جلسات متخصصة تناولت أبرز الأنظمة والتعليمات المرتبطة بعمل الأئمة والمساجد ودور القرآن الكريم.



وأضاف أنه في الجلسة الأولى، قدم مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة محاضرة بعنوان "الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المساجد ودور القرآن الكريم"، وفي الجلسة الثانية، عرض مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور عمر الحموري محاضرة بعنوان "نظام الزكاة في وزارة الأوقاف"، أما الجلسة الثالثة، فقدم فيها مساعد مدير الرقابة والتفتيش بوزارة الأوقاف الدكتور محمد الدواغرة محاضرة بعنوان "نظام الرقابة الداخلية في الوزارات".



فيما، تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي أميمة المصري سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع إنشاء مشغل الصناعات الغذائية ومبنى الحظائر المخصص للقسم الزراعي في مدرسة حوفا المزار الثانوية الشاملة للبنين.



وأشارت المصري إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90 بالمئة، وفقاً لتقرير سير العمل، موضحة أنه قد تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية، حيث من المتوقع تسليم المشروع في نهاية الشهر الحالي.



وبينت رئيس قسم الأبنية المهندسة آمنة درادكة، أنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من الأعمال الإنشائية، فيما يجري حالياً استكمال بعض أعمال شبكة الكهرباء داخل المشروع، إلى جانب تعبيد الطريق المؤدي إليه، وتبليط الساحات والممرات الخارجية.



ورعى رئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة، في هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، فعاليات حفل تخريج المشاركين في دورة "التسويق الإلكتروني"، والتي تأتي ضمن البرامج الهادفة إلى تمكين الشباب بالمهارات الرقمية الحديثة وإعدادهم للتنافس في سوق العمل.



وقدم المدرب فادي طبيشات شرحاً مفصلاً عن محتوى الدورة بأسلوب تفاعلي ومهني، مكن المشاركين من التعرف إلى أحدث أدوات واستراتيجيات التسويق الرقمي وتطبيقاتها العملية.



وأكد مدير عام الهيئة، المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وصقل مهاراتهم، مشيراً إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ برامج تدريبية تواكب التطورات المتسارعة وتدعم جاهزية الشباب للمستقبل.



وقالت منسقة الهيئة بإربد عبير الحتاملة، إن الاستثمار في مهارات الشباب لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها متطلبات العصر، وتعمل الهيئة لتوفير بيئات تدريبية داعمة تفتح أمام الشباب آفاقاً أوسع للتميز والابتكار".



فيما تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء بني كنانة هدى الشطناوي سير العملية التعليمية في عدد من مدارس ملكا، مؤكدة أهمية توفير بيئة مدرسية محفزة، وضمان الالتزام بالدوام ورصد الغياب يومياً لتحقيق أفضل النتائج.



وخلال الجولة، حاورت الشطناوي طالبات الثانوية العامة وقدمت لهن إرشادات للاستعداد الدراسي، مشددة على أن جميع العاملين في الميدان التربوي شركاء في خدمة الطلبة وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.



وفي محافظة الزرقاء، انطلقت في مديرية الشباب فعاليات برنامج "التطوع الأخضر" ضمن دورته الخامسة، والذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 90 شاباً وشابة من منتسبي مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي ومركز شباب وشابات حي الأمير محمد من الفئة العمرية 18 - 24 عاماً.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي، وتنمية المهارات الفردية والشعور بالمسؤولية من خلال تدريبات تفاعلية لفهم أسباب وآثار التغير المناخي، وتطوير مهارات التفكير البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وتنظيم مبادرات بيئية تتضمن حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.



وقال مدير "شباب الزرقاء" عمر العزام، خلال لقائه المشاركين في مركز شباب وشابات حي الأمير محمد، إن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة الشباب لتزويد الشباب واليافعين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والتوعية بأهم القضايا البيئية، وبناء قدراتهم في المشاركة الفاعلة في الأنشطة العملية، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وبناء مجتمع أكثر استدامة.



ويتضمن البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بمفهوم المناخ والطقس والتغير المناخي، وآثاره على الأفراد والمجتمع والنظام البيئي، والمفاهيم المرتبطة بالتغير المناخي كالاحتباس الحراري والعدالة المناخية وإعادة التدوير والمواطنة البيئية، والمناخ والنوع الاجتماعي، إضافة إلى التعريف بالسلوكيات السلبية التي تسهم في تغير المناخ، وتطوير سلوكيات إيجابية فردية للتقليل من آثار التغير المناخي، وإطلاق مبادرات في نهاية البرنامج تتضمن حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وتنظيف المناطق المحيطة، وزراعة الأشجار، وتنفيذ مبادرات للتوعية المجتمعية من خلال الرسم.

تم نسخ الرابط





