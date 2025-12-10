"صحة الكرك" تنظم فعالية مطعوم المكورات الرئوية

05:23 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية صحة الكرك، بالتعاون مع لجان صحة المجتمع المحلي، اليوم الأربعاء، فعالية لمطعوم المكورات الرئوية تحت شعار "فرسان المناعة"، بمشاركة فعاليات طبية ومجتمعية من مختلف أنحاء المحافظة.





وجاءت الفعالية، التي رعاها مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة في مركز الحسن الثقافي، ضمن الاحتفالات بالبرنامج الوطني للتطعيم، وبمبادرة من مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، ومشاركة وحدة التوعية والإعلام الصحي وقسم رقابة الأمراض.



وقال الطراونة إن إدراج مطعوم المكورات الرئوية ضمن البرنامج الوطني للتطعيم يعد خطوة متقدمة لحماية أطفال الأردن من أمراض خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وتجرثم الدم، لا سيما أن دراسات محلية وعالمية أثبتت أنها من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال دون سن الخامسة.



وأكد أن التعاون بين القطاع الصحي والمجتمع المحلي أساس النجاح في تعزيز منظومة الأمن الصحي، مشيدا بجهود الكوادر الطبية والصحية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبها، قالت رئيسة وحدة التوعية والإعلام ومشرفة لجان صحة المجتمع في المديرية، نداء العبيسات، إن المبادرة تأتي تقديرا لجهود وزارة الصحة ممثلة بمديريتي الأمراض السارية والتوعية والإعلام الصحي، وبدعم من منظمة اليونيسف.



وأكدت مديرة مدرسة الروضة الأساسية، الدكتورة كوثر الليمون، أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التوعية الصحية، من خلال إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته في تخطيط وتنفيذ الأنشطة الصحية، وصولا إلى زيادة الوعي وبناء الثقة وتكييف البرامج الصحية لتناسب الاحتياجات المحلية.



وتضمنت الفعالية عرضا لفيديو وثائقي عن البرنامج الوطني للمطاعيم، وآخر للجلسات التوعوية حول المكورات الرئوية، إضافة إلى فقرة فنية.



