الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة

جانب من اللقاء
الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، متقاعدين عسكريين خدموا مع جلالته في القوات الخاصة.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قيادة قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية، عن تقديره لجهود المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مؤكدا حرصه الدائم على التواصل معهم.


وأكد جلالته أن رفاق السلاح سيبقون رمزا للعطاء، مشيدا بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وهو نتاج لتراكم منجزات منتسبيها، عاملين ومتقاعدين.


من جانبهم، أكد الحضور اعتزازهم بخدمتهم مع جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته المتواصلة للنهوض بالأردن في مختلف المجالات رغم التحديات.


واستذكر جلالته والحضور عددا من الذكريات والمواقف خلال فترة خدمتهم في القوات الخاصة.


وشارك جلالة الملك رفاق السلاح مأدبة الغداء، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.

 
 


