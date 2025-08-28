الخميس 2025-08-28 09:35 ص
 

السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع

إدارة السير
إدارة السير
 
الخميس، 28-08-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الملازم أوّل دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع تعطل مركبة في منطقة الملتقى باتجاه الدوار السابع، ويجري العمل على معالجة الأثر المروري في هذه اللحظة.اضافة اعلان


وأضافت خلال التقرير المروري أن يوم أمس، ورغم احتفالات نتائج الصف الحادي عشر، شهد التزامًا واضحًا من المواطنين.
 
 
