السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع

وأضافت خلال التقرير المروري أن يوم أمس، ورغم احتفالات نتائج الصف الحادي عشر، شهد التزامًا واضحًا من المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال: تطوير برنامج لصيانة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة
-
السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية
-
الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية
-
الضمان الاجتماعي: تعديلات القانون مرهونة بنتائج الدراسة الاكتوارية في أيلول
-
الأمن ينعى ركان العقرباوي
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها